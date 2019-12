Togo : la Banque africaine de développement et l’Union européenne apportent 12 millions d’euros pour l’électrification des zones rurales

La Banque africaine de développement, l’Union européenne et le gouvernement togolais ont signé un accord de quelque 12 millions d’euros, mardi 17 décembre à Lomé, dans le cadre du projet d’appui au volet social du programme CIZO d’électrification rurale du Togo (PRAVOST).

L’accord a été paraphé dans la capitale togolaise, par le ministre de l’Économie et des Finances, Sani Yaya, et la directrice générale de la Banque africaine de développement pour l’Afrique de l’Ouest, Marie-Laure Akin-Olugbade, en présence de Marc Ably-Bidamon, ministre des Mines et de l’énergie, et Bruno Hanses, le représentant de la délégation de l’Union européenne.

Le projet PRAVOST comprend un volet social qui inclut l’électrification de 314 centres de santé et l’équipement de 122 centres de santé en chauffe-eau solaires, 400 adductions d’eau potable et le déploiement de 600 pompes solaires d’irrigation. Il vise également à fournir de l’électricité à quelque 2 000 foyers grâce à des mini-réseaux solaires mais aussi à mettre en place une plateforme « PayGo » pour l’intégration des paiements et la collecte de données, et à coordonner, gérer et assurer le suivi et l’évaluation du projet.

« Nous sommes heureux de coopérer avec la République du Togo, notre pays frère, et tous les autres partenaires, sur ce projet historique qui matérialise la volonté des autorités de continuer leurs efforts de construction des politiques nationales », a déclaré Marie-Laure Akin-Olugbade, saluant les efforts du gouvernement togolais pour améliorer les conditions de vie de sa population.

La Banque africaine de développement et l’Union européenne contribuent ainsi à fournir, à moindre coût, de l’électricité à des villages isolés en utilisant des solutions solaires hors réseaux. Cet appui conjoint vise également à améliorer le taux d’accès à l’énergie propre des infrastructures communautaires dans les zones rurales hors réseau et la résilience des agriculteurs en déployant des pompes d’irrigation solaires. Les petites exploitations agricoles de quelque 500 communes en zones rurales bénéficieront des infrastructures communautaires.

Ce financement est en phase avec les cinq priorités stratégiques de la Banque, « High 5 ». Il répond aux objectifs du Plan national de développement (PND) en matière d’accès des populations les plus pauvres à des services énergétiques durables. Le projet correspond également à l’Objectif de développement durable (ODD7) qui consiste à garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes et à un coût abordable.